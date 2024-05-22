Рада прийняла за основу законопроєкт про відповідальність за неналежне утримання об’єктів цивільного захисту

Якщо такі порушення призвели до загибелі людини або інших тяжких наслідків, встановлюється кримінальна відповідальність – від 3 до 8 років.

Сьогодні, 22 травня, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 9362-1 щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність за неналежне утримання та експлуатацію об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

“За” 265 голосів, повідомив Ярослав Железняк.

Законопроєкт встановлює адмінвідповідальність за:

порушення вимог щодо утримання таких споруд;

створення перешкод у діяльності уповноважених осіб, які здійснюють контроль за такими спорудами, у тому числі перешкоджання у проведенні перевірок;

невиконання приписів та постанов органу, що здійснює контроль за такими спорудами;

невиконання законних вимог таких органів.

Надається можливість ДСНС складати відразу постанови за такі порушення.

Встановлюється кримінальна відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, – від 3 до 8 років.