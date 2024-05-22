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Судитимуть чинного нардепа, якого звинувачують у спробі підкупу високопосадовців

Нардеп запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт.

Судитимуть чинного нардепа, якого звинувачують у спробі підкупу високопосадовців
Пропонований хабар
Фото: САП

До суду скерували справу стосовно нардепа, якого обвинувачують у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення: міністра розвитку громад, територій та інфраструктури та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це йдеться у повідомленні САП.

"21 травня 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного нардепа та його спільника, яких викрили на наданні неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", – зазначено у повідомленні. 

Встановили, що народний депутат, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство. 

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

Підозрювані надали частину грошей, у розмірі 150 тис доларів США. 

"Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України. Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої", – додали у САП.

Також зазначили, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню. 

  • У листопаді минулого року НАБУ заявило про викриття нардепа на спробі підкупу біткойнами голови Держагентства відновлення Найєма. В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.
  • Тоді ж повідомили підозри двом особам, які пропонували хабар віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександрові Кубракову.
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