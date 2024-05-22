Судитимуть чинного нардепа, якого звинувачують у спробі підкупу високопосадовців

До суду скерували справу стосовно нардепа, якого обвинувачують у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення: міністра розвитку громад, територій та інфраструктури та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це йдеться у повідомленні САП.

"21 травня 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного нардепа та його спільника, яких викрили на наданні неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", – зазначено у повідомленні.

Встановили, що народний депутат, діючи за попередньою змовою з директором акціонерного товариства, запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство.

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

Підозрювані надали частину грошей, у розмірі 150 тис доларів США.

"Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України. Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої", – додали у САП.

Також зазначили, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню.