BBC: Україна має здобутки у війні з корупцією

Україна досягла певного успіху у боротьбі з корупцією, яка є "ключем до перемоги в екзистенційній битві проти Росії". Про це йдеться у матеріалі BBC.

Британці цитують виконавчого директор організації Transparency International Ukraine Андрія Боровика, який стверджує, що антикорупційні органи "демонструють досить хороші результати". Як приклад він наводить затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Переломним моментом автор статті називає запуск у 2015 році системи державних закупівель ProZorro, яка за чотири роки змогла заощадити бюджету 6 мільярдів доларів. На думку Боровика, уряду варто попрацювати над викоріненням розкрадань та маніпуляцій у податковій та митній службах.

Корупцію вважають однією із перепон до комплектування українського війська. Минулоріч Президент Володимир Зеленський звільнив начальників обласних ТЦК через хабарництво, проте "тисячі українців продовжують "купувати" собі шлях за кордон, щоб їх не відправили на війну".

Заступник голови САП Андрій Синюк переконаний, що низка гучних справ проти корупціонерів - це хороший знак: він не означає збільшення кількості злочинів, а лише вказує на хорошу роботу антикорупційних органів.

"Головне досягнення, про яке ми не могли і мріяти кілька років тому, це те, що практично не лишилося людей чи посадовців, які були б недоторканними для борців з корупцією", - стверджує Синюк.

Голова департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитро Калмиков стверджує, що справи стали значно кращими у сфері державних послуг (видачі документів та ліцензій), освіти та правоохоронних органів.

Натомість проблемними залишаються галузі користування природними ресурсами, регулювання монополій та великих інфраструктурних проєктів. "Найповільніший прогрес там, де залучені найбільші гравці", - говорить Калмиков.