Росіяни атакували Шостку та Конотоп, є пошкодження енергетичних об'єктів

Окупанти на початку доби здійснили атаку на Сумщину з використанням ударних безпілотників. За повідомленням обласної військової адміністрації на сторінці у Facebook, ціллю ворога були енергетичні об'єкти у двох містах - Шостці та Конотопі.

Через ворожий удар було припинено електропостачання, наразі ведуться роботи щодо його відновлення. На місцях влучань "шахедів" працюють необхідні служби. Наслідки уточнюються, про поранених не повідомляли.