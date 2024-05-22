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Росіяни атакували Шостку та Конотоп, є пошкодження енергетичних об'єктів

Ведуться роботи щодо відновлення електропостачання.

Росіяни атакували Шостку та Конотоп, є пошкодження енергетичних об'єктів
ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Окупанти на початку доби здійснили атаку на Сумщину з використанням ударних безпілотників. За повідомленням обласної військової адміністрації на сторінці у Facebook, ціллю ворога були енергетичні об'єкти у двох містах - Шостці та Конотопі.

Через ворожий удар було припинено електропостачання, наразі ведуться роботи щодо його відновлення. На місцях влучань "шахедів" працюють необхідні служби. Наслідки уточнюються, про поранених не повідомляли.  

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