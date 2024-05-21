Науковці Херсонського держуніверситету готують до евакуації колекції музеїв

Йдеться про колекції зоологічного та археологічного музеїв.

Науковці Херсонського державного університету (ХДУ) готують до евакуації колекції двох музеїв, розповіла проректорка з навчально-педагогічної роботи ХДУ Дар’я Мальчикова, повідомляє Укрінформ.

“Ми готуємо перевозити колекцію зоологічного музею та археологічного… Ми вже отримали всі необхідні дозволи, провели описи, склали певну номенклатуру цих колекцій і готуємо все до евакуації з міста Херсон”, - повідомила Мальчикова.

Вона уточнила, що рішення про евакуацію колекцій ухвалили ще у березні. Тоді внаслідок обстрілів у Херсоні стались масштабні руйнування головного корпусу ХДУ.

“Тоді фактично були зруйновані три поверхи університету”, - нагадала проректорка університету.

Мальчикова наголосила, що зоологічна колекція представляє зразки раритетної флори та фауни Херсонщини, панорамні види унікальних степових біотопів. Колекцію перевезуть до Івано-Франківська, де вже шукають необхідне приміщення.