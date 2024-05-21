Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Науковці Херсонського держуніверситету готують до евакуації колекції музеїв

Йдеться про колекції зоологічного та археологічного музеїв. 

Науковці Херсонського держуніверситету готують до евакуації колекції музеїв
Фото: Укрінформ

Науковці Херсонського державного університету (ХДУ) готують до евакуації колекції двох музеїв, розповіла проректорка з навчально-педагогічної роботи ХДУ Дар’я Мальчикова, повідомляє Укрінформ.

“Ми готуємо перевозити колекцію зоологічного музею та археологічного… Ми вже отримали всі необхідні дозволи, провели описи, склали певну номенклатуру цих колекцій і готуємо все до евакуації з міста Херсон”, - повідомила Мальчикова.

Підписуйтесь на наш Google News

Вона уточнила, що рішення про евакуацію колекцій ухвалили ще у березні. Тоді внаслідок обстрілів у Херсоні стались масштабні руйнування головного корпусу ХДУ.

“Тоді фактично були зруйновані три поверхи університету”, - нагадала проректорка університету.

Мальчикова наголосила, що зоологічна колекція представляє зразки раритетної флори та фауни Херсонщини, панорамні види унікальних степових біотопів. Колекцію перевезуть до Івано-Франківська, де вже шукають необхідне приміщення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies