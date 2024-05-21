Головне за вівторок, 21 травня: удари по Конотопу та Золочеву, ситуація у Вовчанську, блокування трибуни Ради

У Вовчанську Харківської області російські окупанти 15 травня розстріляли жінку і чоловіка, які намагалися евакуюватися з міста, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 15 травня 70-річний чоловік разом з дружиною вирішили самостійно евакуюватись з Вовчанська. До них приєднався ще один житель міста.

"Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова. Коли мирні жителі були поруч із місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці”, – ідеться у повідомленні.

70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.

"Наразі чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли. Слідство триває", – ідеться у повідомленні.

Ворог активізував штурмові дії на Харківському напрямку, Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших.

За уточненими даними Генерального штабу ЗСУ, у ніч на 19 травня Збройні сили уразили російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800.

Детальніше про оперативну обстановку – в новині.

Армія РФ завдала ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста Конотоп Сумської області. Є пошкодження, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі міста Золочів Харківської області. Зруйнований дошкільний заклад та ринок.

Наслідки ворожих ударів по Золочеву показав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару постраждала виключно цивільна інфраструктура: дитячий садок, ринок, будинки.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Народні депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи поставити на розгляд законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату.

Під час засідання оголосили перерву, оскільки дві парламентські фракції вимагали винести на голосування цей законопроєкт. Однак після цього нардепи заблокували трибуну, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Парламентарі тримали в руках плакати, зокрема "Московська церква вбиває".

Окрім цього, нардепи вимагали створити ТСК по фортифікаціях.

Водночас нардепи "Європейської солідарності" після блокування трибуни з’явилися також на брифінгу голови ВРУ. Вони вимагали від нього винесення на розгляд у другому читанні проєкту щодо заборони Московського патріархату.

Подробиці – в новині.

Пізніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення.

Стефанчук зазначив, що тільки погоджувальна рада може винести проєкт закону до другого читання у сесійну залу, повідомляє кореспондент LB.ua.

Більше – в новині.

Від початку повномасштабного вторгнення росіян, понад 52 тисячі людей зникли безвісти. Серед них - понад 3 676 дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на дослідження від Texty.org.ua.

Так, за даними Міністерства внутрішніх справ, від 24 лютого 2022 року вважаються зниклими безвісти 52 673 особи, близько 37 000 із них - за особливих обставин. За цей же час зафіксовано 3 676 фактів зникнення дітей.

Омбудсман наголосив, що в умовах повномасштабної війни, будь-яка інформація, що може допомогти родичам зниклих їх знайти, є критично важливою.

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Відсьогодні, 21 травня, Суспільне розпочинає власне мовлення на Першому каналі. Про це йдеться в повідомленні Суспільного.

Зазначається, що в рамках марафону "Єдині новини" Суспільне Мовлення, інституція, яка має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону “Єдині новини #UАразом”. Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", - прокоментував голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

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