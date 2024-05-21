Суспільне почне власний марафон на Першому в межах "Єдиних новин"

Відсьогодні, 21 травня, Суспільне розпочинає власне мовлення на Першому каналі.
Про це йдеться в повідомленні Суспільного.
Зазначається, що в рамках марафону "Єдині новини" Суспільне Мовлення, інституція, яка має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.
"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону “Єдині новини #UАразом”. Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", - прокоментував голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.
Учасники марафону уклали Додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо впровадження нового підходу задля розширення можливостей реалізації єдиної інформаційної політики України в умовах воєнного стану та забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом" від 30 травня 2022 року.
Як повідомлялося, 30 квітня спільнота "Медіарух" оприлюднила звернення щодо тиску депутатки Безуглої на Суспільне мовлення та спроби ще більше урізати йому фінансування.
- Телемарафон транслюється в ефірі кількох загальнонаціональних каналів з 26 лютого 2022 року після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Низка телеканалів почала спільне мовлення в рамках телемарафону: "Рада", 1+1, "Суспільне", ICTV/СТБ, "Інтер" та "Україна 24", який потім замінив канал "Ми Україна".
- За даними опитувань, 50% українців не дивляться національний телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу. 14% опитаних серед тих, хто регулярно/час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю.
- 21% опитаних вважають, що трансляцію телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.
- Дослідження свідчать, що довіра опитаних українців до телемарафону продовжує падати. Якщо між травнем 2022 і жовтнем 2023 частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.
- Фінансується телемарафон із державного бюджету немалими коштами. На 2024 на телемарафон та інші інформаційні проєкти заклали 1,94 млрд гривень. В Офісі президента говорили, що не бачать причин закривати телемарафон, але обіцяли, що його буде переформатовано.