Суспільне почне власний марафон на Першому в межах "Єдиних новин"

Суспільне Мовлення транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший .

Відсьогодні, 21 травня, Суспільне розпочинає власне мовлення на Першому каналі.

Про це йдеться в повідомленні Суспільного.

Зазначається, що в рамках марафону "Єдині новини" Суспільне Мовлення, інституція, яка має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону “Єдині новини #UАразом”. Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", - прокоментував голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Учасники марафону уклали Додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо впровадження нового підходу задля розширення можливостей реалізації єдиної інформаційної політики України в умовах воєнного стану та забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом" від 30 травня 2022 року.

Як повідомлялося, 30 квітня спільнота "Медіарух" оприлюднила звернення щодо тиску депутатки Безуглої на Суспільне мовлення та спроби ще більше урізати йому фінансування.