Російська делегація приїхала у Пхеньян

Російська делегація перебуває цього тижня з візитом у Пхеньяні, пише інформаційне агентство Yonhap.

Цей візит став останнім із серії поглиблених обмінів між двома країнами після саміту їхніх лідерів у вересні.

Делегацію, яка пробуде у Північній Кореї до п’ятниці, очолив член комітету з міжнародних справ Ради Федерації Росії Григорій Рапота.

Сторони обговорять питання парламентської взаємодії та окреслять плани майбутніх контактів.

Візит делегації відбувається у той час, як КНДР та Росія розширюють співпрацю в низці сфер, зокрема оборонній.

У суботу північнокорейська делегація з прикордонного міста Расон повернулася додому після тижневого візиту на Далекий Схід Росії. Після цього візиту у РФ заявили про намір відновити пасажирські потяги, які з’єднують Владивосток із Північчю і які не ходили багато років через пандемію COVID-19.

У лютому Кім Су Гіл, заступник члена політичного бюро Трудової партії, та інші делегати відвідали Росію на запрошення керівної російської партії “Єдина Росія”. Тоді Кім зустрівся з лідером Комуністичної партії Росії Геннадієм Зюгановим.