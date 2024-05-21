Російська делегація приїхала у Пхеньян

Російська делегація перебуває цього тижня з візитом у Пхеньяні, пише інформаційне агентство Yonhap.
Цей візит став останнім із серії поглиблених обмінів між двома країнами після саміту їхніх лідерів у вересні.
Делегацію, яка пробуде у Північній Кореї до п’ятниці, очолив член комітету з міжнародних справ Ради Федерації Росії Григорій Рапота.
Сторони обговорять питання парламентської взаємодії та окреслять плани майбутніх контактів.
Візит делегації відбувається у той час, як КНДР та Росія розширюють співпрацю в низці сфер, зокрема оборонній.
У суботу північнокорейська делегація з прикордонного міста Расон повернулася додому після тижневого візиту на Далекий Схід Росії. Після цього візиту у РФ заявили про намір відновити пасажирські потяги, які з’єднують Владивосток із Північчю і які не ходили багато років через пандемію COVID-19.
У лютому Кім Су Гіл, заступник члена політичного бюро Трудової партії, та інші делегати відвідали Росію на запрошення керівної російської партії “Єдина Росія”. Тоді Кім зустрівся з лідером Комуністичної партії Росії Геннадієм Зюгановим.
- США та Південна Корея звинуватили Північну Корею в відправці до Росії своїх новітніх балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю. Таку зброю можна легко сховати, швидко розгорнути та її важко збити. Зображення уламків ракет в Україні вказують на корейську балістичну ракету Hwasong-11 малої дальності, яка може надійно вражати цілі.
- Окрім ракет, США та їхні партнери звинуватили Пхеньян у відправці Росії мільйонів артилерійських снарядів, які виявилися вирішальними для армії Кремля.
- У КНДР останніми тижнями відбулися випробування зброї, за яким спостерігав керівник країни Кім Чен Ин. Він також відвідав заводи з виготовлення боєприпасів.
- Наприкінці квітня експерти ООН підтвердили, що Росія застосувала ракети з КНДР в Україні. Уламки засобу ураження, який окупанти використали для удару по Харкову на початку року, ідентифікували як корейську зброю.