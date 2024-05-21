Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
Петиція з проханням не забороняти Tabletki.ua набрала вже понад 25 000 підписів. Автор – співвласник бізнесу
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна з РФ закінчиться переговорами за формулою миру
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули (доповнено)– ЗМІ
​Ціни на АЗС зростуть: уряд пропонує підвищити акцизи
​Ціни на АЗС зростуть: уряд пропонує підвищити акцизи
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
ГоловнаСвіт

Голова МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва

"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні".

Голова МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва
Бербок у Києві (архівне фото)
Фото: DPA

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва з візитом.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС ФРН.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні. Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може спиратися на це в довгостроковій перспективі. Ми продемонструємо це дуже чітко в червні, коли запросимо світ на Конференцію з відновлення України в Берліні. Разом з нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України", – заявила Бербок після прибуття, передає DW.

Зазначимо, що це вже її сьомий візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше Бербок наголосила, що Україна потребує більше далекобійної зброї, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies