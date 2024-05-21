Голова МЗС Німеччини Бербок приїхала до Києва

"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва з візитом.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС ФРН.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні. Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас вичерпаються сили, але у нас є сила духу. Разом з багатьма іншими країнами з усіх куточків світу Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може спиратися на це в довгостроковій перспективі. Ми продемонструємо це дуже чітко в червні, коли запросимо світ на Конференцію з відновлення України в Берліні. Разом з нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України", – заявила Бербок після прибуття, передає DW.

Зазначимо, що це вже її сьомий візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше Бербок наголосила, що Україна потребує більше далекобійної зброї, щоб відбити наступ Росії на півночі Харківської області.