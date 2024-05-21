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Джуліану Ассанжу дозволили оскаржити екстрадицію до США

Перипетії навколо покарання для найвідомішого інформатора планети триватимуть.

Джуліану Ассанжу дозволили оскаржити екстрадицію до США
Дружина Ассанжа Стелла під час мітингу біля зали суду
Фото: EPA/UPG

Високий суд Сполученого Королівства у понеділок визнав, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж має право оскаржувати рішення британського уряду про екстрадицію його до Сполучених Штатів.

Як пише Deustche Welle, ордер щодо видачі громадянина Австралії міністр внутрішніх справ Британії підписав ще у 2022 році. Проте Ассанж через найвищу судову інстанцію добивався визнання можливості оскаржити це рішення. Феміда зрештою стала на бік інформатора.

Сполученим Штатам не допомогла навіть обіцянка не застосовувати до журналіста смертну кару. Вашингтон звинувачує Ассанжа у розголошенні таємної військової інформації, проти нього порушено 18 кримінальних справ.   

Прихильники Ассанжа, які зібралися біля зали суду, зустріли рішення про можливість апеляції оплесками. Дружина інформатора Стелла закликала США припинити переслідування її чоловіка, яке "є соромом та має на Джуліана величезний негативний вплив". 

На час розгляду справи в апеляційному суді засновник WikiLeaks залишатиметься за ґратами. 

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