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США розглядають угоду про визнання провини Ассанжа, після якої його можуть звільнити, − ЗМІ

Водночас захист засновника WikiLeaks інформації про зміну судової стратегії Вашингтона не має.

США розглядають угоду про визнання провини Ассанжа, після якої його можуть звільнити, − ЗМІ
Джуліан Ассанж
Фото: EPA/UPG

Уряд США розглядає пропозицію щодо угоди про визнання провини Джуліану Ассанжу, що дозволяє йому зізнатися у проступку.

Про це пише The Guardian з посиланням на The Wall Street Journal.

Водночас його адвокати кажуть, що жодних ознак того, що Вашингтон має намір змінити свою позицію, немає.

WSJ зазначає, що міністерство юстиції США шукає способи припинити довгу лондонську судову тяганину засновника WikiLeaks проти екстрадиції до США за звинуваченнями в шпигунстві через публікацію 14 років тому тисяч американських секретних документів, пов’язаних з війнами в Афганістані та Іраку.

Нібито планується зняти поточні 18 обвинувачень відповідно до Закону про шпигунство, якщо Ассанж визнає себе винним у неправомірному поводженні з секретними документами, а це є проступком. Ассанж зможе дистанційно заявити про провину з Лондона і, ймовірно, буде звільнений незабаром після укладення угоди, оскільки він уже провів п’ять років під вартою у Великій Британії.

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“Однак команда юристів Ассанжа заявила, що їм не відомо про будь-які зміни в стратегії судового переслідування”, − йдеться у матеріалі.

  • У грудні 2021 року Високий суд Англії та Уельсу дозволив видати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США, де його розшукують за публікацію секретних документів.
  • Джуліан Ассанж перебуває під вартою у Великій Британії, його тримають у в'язниці Белмарш. У травні 2019 року американське Міністерство юстиції висунуло проти Ассанжа низку звинувачень, пов'язаних з оприлюдненням секретних документів Державного департаменту. У США Ассанжу загрожує до 175 років ув'язнення.
  • За даними Вашингтона, Ассанж допоміг американському військовослужбовцеві Бредлі Меннінгу (згодом змінив стать і став Челсі Меннінг) отримати доступ до секретних матеріалів, що стосуються військових операцій США в Іраку і Афганістані. Після публікації цих матеріалів на WikiLeaks громадськості стало відомо про низку злочинів.
  • У 2012 році Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, він вважав, що Швеція може екстрадувати його у США. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування щодо творця WikiLeaks.
  • У квітні 2019 року поліція Лондона заарештувала Ассанжа після того, як влада Еквадору відмовилися надавати йому політичний притулок. Йому пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року за неявку на судове засідання за повісткою.
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