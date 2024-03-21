Орбан привітав Путіна з "перемогою на виборах"

У листі Орбан наголосив, що Угорщина на боці миру.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав лист з привітанням Володимира Путіна з його “переобранням на посаду президента Російської Федерації”.

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

“У листі Віктор Орбан пояснив: йому приємно, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі, що дає змогу обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації”, - йдеться у повідомленні.

Орбан наголосив, що Угорщина на боці миру, і її керівництво переконано - збереження діалогу є фундаментальною умовою якнайшвидшого встановлення миру.

Крім того, голова угорського уряду запевнив Путіна, що Угорщина готова нарощувати співпрацю між країнами в сферах, які не обмежені міжнародним правом.