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Орбан привітав Путіна з "перемогою на виборах"

У листі Орбан наголосив, що Угорщина на боці миру.

Орбан привітав Путіна з "перемогою на виборах"
Путін та Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав лист з привітанням Володимира Путіна з його “переобранням на посаду президента Російської Федерації”. 

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

“У листі Віктор Орбан пояснив: йому приємно, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі, що дає змогу обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації”, - йдеться у повідомленні. 

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Орбан наголосив, що Угорщина на боці миру, і її керівництво переконано - збереження діалогу є фундаментальною умовою якнайшвидшого встановлення миру.

Крім того, голова угорського уряду запевнив Путіна, що Угорщина готова нарощувати співпрацю між країнами в сферах, які не обмежені міжнародним правом.

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