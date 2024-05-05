П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона
Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона
Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)
Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)
Міноборони розповіло про зміни у військово-лікарській експертизі в ЗСУ з 4 травня
Міноборони розповіло про зміни у військово-лікарській експертизі в ЗСУ з 4 травня
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов
Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСвіт

Чехія та Естонія не братимуть участі в інавгурації Путіна

"Церемонія" має відбутися 7 травня

Чехія та Естонія не братимуть участі в інавгурації Путіна
Фото: EPA/UPG

У Чехії та Естонії підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський в етері телеканалу Nova оголосив, що уряд відкликав посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку, і на інавгурації Путіна у вівторок чеського представника не буде.

"Нинішні відносини між Чехією і Росією не відповідають тому, що представник нашого посольства повинен бути присутнім на інавгурації російського президента у вівторок", – пояснив Ліпавський.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в коментарі місцевим ЗМІ також підтвердив відсутність естонського представника 7 травня.

"Естонія не може легітимізувати дипломатичні відносини з державою-агресором, і ми вирішили не відвідувати церемонію інавгурації Путіна", – заявив Тсахкна.

Він додав, що Таллінн "вважає немислимою участь у церемоніях, які увічнюють його правління".

За даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, про наміри ігнорувати інавгурацію заявили також Велика Британія, Латвія, Литва й Канада. Європейський Союз поки не зробив офіційної заяви.

  • Так звані президентські вибори в Росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою Путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.
  • 7 травня в РФ зроблять примусовим для громадян перегляд так званої "інавгурації" Путіна.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies