Чехія та Естонія не братимуть участі в інавгурації Путіна

У Чехії та Естонії підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію Володимира Путіна 7 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський в етері телеканалу Nova оголосив, що уряд відкликав посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку, і на інавгурації Путіна у вівторок чеського представника не буде.

"Нинішні відносини між Чехією і Росією не відповідають тому, що представник нашого посольства повинен бути присутнім на інавгурації російського президента у вівторок", – пояснив Ліпавський.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в коментарі місцевим ЗМІ також підтвердив відсутність естонського представника 7 травня.

"Естонія не може легітимізувати дипломатичні відносини з державою-агресором, і ми вирішили не відвідувати церемонію інавгурації Путіна", – заявив Тсахкна.

Він додав, що Таллінн "вважає немислимою участь у церемоніях, які увічнюють його правління".

За даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, про наміри ігнорувати інавгурацію заявили також Велика Британія, Латвія, Литва й Канада. Європейський Союз поки не зробив офіційної заяви.