CNN: Ізраїль і ХАМАС близькі до підписання угоди щодо припинення вогню

Під час зустрічі учасників переговорів у єгипетському Каїрі в суботу, 4 травня, офіційні особи США та Ізраїлю заявили, що будь-яка потенційна угода щодо рамок, які б поєднали тимчасове припинення вогню зі звільненням заручників у Газі, ймовірно, супроводжуватиметься продовженням переговорів щодо дрібних деталей угоди, повідомляє CNN.

Очікується, що остаточна угода між двома сторонами буде досягнута за кілька днів.

Зазначається, що учасники переговорів досягли прогресу в технічних аспектах потенційної угоди, але два ізраїльські джерела кажуть, що для завершення самої угоди може знадобитися тиждень.

Офіційний представник США повторив цю тезу в суботу, сказавши, що навіть якщо ХАМАС прийме запропоновану угоду, знадобиться ще кілька днів, щоб узгодити деякі деталі, які зрештою призведуть до перемир'я. Ці дискусії також можуть бути важкими та тривалими. Американські офіційні особи продовжують дивитися на переговори з обережним оптимізмом, зазначаючи прогрес, але все ще пам’ятаючи, що попередні зусилля зазнали краху в останню хвилину.

У суботу ХАМАС зустрівся з посередниками в Каїрі, а директор Моссаду Девід Барнеа залишився в Ізраїлі. Але ізраїльські джерела сказали, що він може швидко вирушити до Єгипту, якщо ХАМАС погодиться на рамки.

Директор ЦРУ Білл Бернс, який був ключовим співрозмовником Сполучених Штатів на багатосторонніх переговорах, перебуває в Каїрі, повідомляє особа, знайома з цим питанням.