У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов
Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов
Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона
Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона
Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)
Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)
Міноборони розповіло про зміни у військово-лікарській експертизі в ЗСУ з 4 травня
Міноборони розповіло про зміни у військово-лікарській експертизі в ЗСУ з 4 травня
ГоловнаСвіт

CNN: Ізраїль і ХАМАС близькі до підписання угоди щодо припинення вогню

Очікується, що угода, серед іншого, передбачатиме звільнення ізраїльських заручників.

CNN: Ізраїль і ХАМАС близькі до підписання угоди щодо припинення вогню
Фото: EPA/UPG

Під час зустрічі учасників переговорів у єгипетському Каїрі в суботу, 4 травня, офіційні особи США та Ізраїлю заявили, що будь-яка потенційна угода щодо рамок, які б поєднали тимчасове припинення вогню зі звільненням заручників у Газі, ймовірно, супроводжуватиметься продовженням переговорів щодо дрібних деталей угоди, повідомляє CNN.

Очікується, що остаточна угода між двома сторонами буде досягнута за кілька днів. 

Зазначається, що учасники переговорів досягли прогресу в технічних аспектах потенційної угоди, але два ізраїльські джерела кажуть, що для завершення самої угоди може знадобитися тиждень.

 

Офіційний представник США повторив цю тезу в суботу, сказавши, що навіть якщо ХАМАС прийме запропоновану угоду, знадобиться ще кілька днів, щоб узгодити деякі деталі, які зрештою призведуть до перемир'я. Ці дискусії також можуть бути важкими та тривалими. Американські офіційні особи продовжують дивитися на переговори з обережним оптимізмом, зазначаючи прогрес, але все ще пам’ятаючи, що попередні зусилля зазнали краху в останню хвилину.

У суботу ХАМАС зустрівся з посередниками в Каїрі, а директор Моссаду Девід Барнеа залишився в Ізраїлі. Але ізраїльські джерела сказали, що він може швидко вирушити до Єгипту, якщо ХАМАС погодиться на рамки.

Директор ЦРУ Білл Бернс, який був ключовим співрозмовником Сполучених Штатів на багатосторонніх переговорах, перебуває в Каїрі, повідомляє особа, знайома з цим питанням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies