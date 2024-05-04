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У Молдові затримали помічника нардепа Мустафи Джемілєва

Росія внесла Ерола Велієва до "списку терористів", які підлягають арешту.

У Молдові затримали помічника нардепа Мустафи Джемілєва
Ерол Велієв
Фото: скриншот відео

4 травня в аеропорту Кишинева затримали громадянина України Ерола Велієва, який є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй фейсбук-сторінці.

Велієв проходив прикордонний контроль, повертаючись в Україну, коли його затримали молдовські спецслужби.

"Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до "списку терористів", які підлягають арешту", - зазначив Чубаров.

Про інцидент поінформували українське МЗС, а також посольство України в Молдові. 

Згодом Чубаров повідомив, що Велієва відвели в інше приміщення будівлі Кишиневського аеропорту для опитування. Згодом його звільнили.

"Причина затримання – оголошення Росією Ерола у "національний розшук". Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати", - зауважив голова Меджлісу.

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