Хакери Anonymous атакували сайт грузинського Мін'юсту через закон про "іноагентів" і придушення протестів

Хакерське угруповання Anonymous взяло на себе відповідальність за атаку на сайт Міністерства юстиції Грузії.
Відповідну заяву угруповання опублікувало на своїй сторінці у соцмережі Х.
Агентство News Georgia повідомило, що сайт міністерства був недоступний із вечора п'ятниці, 3 травня. Вже після опівночі очільник відомства Раті Брегадзе повідомив, що роботу порталу вдалося поновити й докорив тим, хто радіє хакерським акціям.
Хакерська група продовжує атаки на урядові сайти Грузії уже кілька днів. Їм вдалося відключити сайти керівної партії «Грузинська мрія», проурядового телеканалу PosTV та МВС Грузії.
Так Anonymous відповідає на дії поліції щодо протестувальників, які виступають проти закону про "іноагентів". Хакери обіцяють продовжувати відключення урядових веб-ресурсів за "нелюдські дії проти своїх громадян".
Грузія і закон про "іноагентів": що відомо
- Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
- Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
- Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
- Нещодавно країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
- 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
- Того ж дня парламент Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні.
- Днями посол США у Грузії розповів, що грузинська сторона відмовилась від запрошення до Сполучених Штатів високопосадовців уряду Грузії.
- Президентка Грузії вважає, що уряд її країни через ухвалення закону про "іноагентів" намагається догодити Москві.