Хакери Anonymous атакували сайт грузинського Мін'юсту через закон про "іноагентів" і придушення протестів

Хакерське угруповання Anonymous взяло на себе відповідальність за атаку на сайт Міністерства юстиції Грузії.

Відповідну заяву угруповання опублікувало на своїй сторінці у соцмережі Х.

Агентство News Georgia повідомило, що сайт міністерства був недоступний із вечора п'ятниці, 3 травня. Вже після опівночі очільник відомства Раті Брегадзе повідомив, що роботу порталу вдалося поновити й докорив тим, хто радіє хакерським акціям.

Хакерська група продовжує атаки на урядові сайти Грузії уже кілька днів. Їм вдалося відключити сайти керівної партії «Грузинська мрія», проурядового телеканалу PosTV та МВС Грузії.

Так Anonymous відповідає на дії поліції щодо протестувальників, які виступають проти закону про "іноагентів". Хакери обіцяють продовжувати відключення урядових веб-ресурсів за "нелюдські дії проти своїх громадян".

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо