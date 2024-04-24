Грузія може втратити статус кандидата в ЄС через закон про "іноагентів"

Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни.

Як пише Укрінформ, про це представники політичних груп законодавчого органу ЄС заявили на спільній пресконференції у Страсбурзі.

Одна з найактивніших лобісток Грузії в Європарламенті німкеня Віола фон Крамон із групи "зелених" заявила, що ініціюватиме відкликання статусу кандидата у члени Європейського Союзу для країни, якщо документ, що порушує свободу громадських організацій та незалежних медіа, буде ухвалено грузинськими депутатами.

"Якщо цей закон не буде відхилений, шансів на відкриття переговорів про вступ для Грузії жодних", - заявила пані Крамон.

Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс розвінчав створений "Грузинською мрією" міф про те, що закон є "західною практикою" та має аналоги у країнах ЄС: "Це зовсім не так. Ми не просили Грузію це робити. Цей закон спрямований проти кандидатського статусу країни".