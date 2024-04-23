НАТО не планує розміщувати ядерну зброю у країнах-союзниках, — Столтенберг

В НАТО немає у планах розширення спільного використання ядерної зброї.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не планує розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю та розміщення ядерки на територіях країн-союзників.

Про це Єнс Столтенберг сказав під час пресконференції, передає The Guardian.

На запитання чи ведуться в НАТО переговори щодо розширення спільного використання ядерної зброї, Столтенберг чітко вказав, що "цього не планується".

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.