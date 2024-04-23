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НАТО не планує розміщувати ядерну зброю у країнах-союзниках, — Столтенберг

В НАТО немає у планах розширення спільного використання ядерної зброї.

НАТО не планує розміщувати ядерну зброю у країнах-союзниках, — Столтенберг
Генсек НАТО Ян Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не планує розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю та розміщення ядерки на територіях країн-союзників.

Про це Єнс Столтенберг сказав під час пресконференції, передає The Guardian.

На запитання чи ведуться в НАТО переговори щодо розширення спільного використання ядерної зброї, Столтенберг чітко вказав, що "цього не планується".

  • Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО. 
  • "Якщо наші союзники вирішать доставити ядерну зброю на нашу територію як частину ядерного обміну, аби підсилити східний фланг НАТО, ми готові це зробити", – сказав польський президент в розмові з газетою Fakt.
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