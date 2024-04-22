Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
ГоловнаПолітика

Польща не має систем ППО для України, але буде допомагати іншим озброєнням, — Туск

Туск не уточнив, про яку зброю йдеться.

Польща не має систем ППО для України, але буде допомагати іншим озброєнням, — Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск у Києві 22 січня 2024 року
Фото: ОПУ

Польща не може передати Україні додаткові ЗРК Patriot, оскільки не має резервів, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск, пише Укрінформ.

"Якщо йдеться про батареї Patriot, то ми не маємо такої можливості (щоб передати Україні - ред.)",  — сказав Туск.

За його словами, одна з батарей Patriot, яка розгорнута поблизу Ряшева, перебуває в розпорядженні армії США, і захищає хаб, звідки західна допомога надходить до України.

"Ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО", — сказав  прем’єр Польщі.

Він додав, що озброєна Польща дуже важлива для Європи, адже є "бастіоном для захисту не лише своїх кордонів".

"Але існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною", — додав Туск, однак конкретний вид зброї не уточнював.

ППО для України

  • Міністри закордонних справ та оборони Євросоюзу обговорюють сьогодні у Люксембурзі посилення протиповітряної оборони України.
  • До них звернувся очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який нагадав євроурядовцям, що Україні необхідна зброя і ППО, а не дискусії. Міністр зазначив, що оперативне надання Києву необхідного озброєння здатне запобігти "гіршим сценаріям".
  • Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
  • Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що Іспанія “продовжуватиме робити все від неї залежне”, щоб допомогти Україні у війні проти Росії, але, чи дасть Мадрид Києву системи Patriots не повідомив.
  • Україна наразі має зараз три системи Patriot, зокрема одну, поставлену США та дві з Німеччини. Минулого тижня Берлін заявив, що купить Україні ще одну систему.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies