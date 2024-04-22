Польща не має систем ППО для України, але буде допомагати іншим озброєнням, — Туск

Польща не може передати Україні додаткові ЗРК Patriot, оскільки не має резервів, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба.
Про це під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск, пише Укрінформ.
"Якщо йдеться про батареї Patriot, то ми не маємо такої можливості (щоб передати Україні - ред.)", — сказав Туск.
За його словами, одна з батарей Patriot, яка розгорнута поблизу Ряшева, перебуває в розпорядженні армії США, і захищає хаб, звідки західна допомога надходить до України.
"Ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО", — сказав прем’єр Польщі.
Він додав, що озброєна Польща дуже важлива для Європи, адже є "бастіоном для захисту не лише своїх кордонів".
"Але існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною", — додав Туск, однак конкретний вид зброї не уточнював.
ППО для України
- Міністри закордонних справ та оборони Євросоюзу обговорюють сьогодні у Люксембурзі посилення протиповітряної оборони України.
- До них звернувся очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який нагадав євроурядовцям, що Україні необхідна зброя і ППО, а не дискусії. Міністр зазначив, що оперативне надання Києву необхідного озброєння здатне запобігти "гіршим сценаріям".
- Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
- Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що Іспанія “продовжуватиме робити все від неї залежне”, щоб допомогти Україні у війні проти Росії, але, чи дасть Мадрид Києву системи Patriots не повідомив.
- Україна наразі має зараз три системи Patriot, зокрема одну, поставлену США та дві з Німеччини. Минулого тижня Берлін заявив, що купить Україні ще одну систему.