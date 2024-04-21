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Міноборони затвердило основні засади інформаційної безпеки та кібербезпеки

Усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міноборони матимуть чітко визначені правила.

Міноборони затвердило основні засади інформаційної безпеки та кібербезпеки
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України затвердило рішення щодо основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міністерства оборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки.

Правила враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти. 

"Під час постійних кібератак ворога ми маємо приділяти особливу увагу кібербезпеці. Заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись. Тому нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог Міністерства у сфері кібербезпеки", — підкреслила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку.

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