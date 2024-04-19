Кулеба заявив, що G7 визначила "конкретні кроки" допомоги Україні

Міністри закордонних справ Великої сімки (G7) визначили "конкретні кроки", необхідні для допомоги Україні у боротьбі з Росією, заявив у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters.

"Ми визначили конкретні кроки, які зроблять західні партнери, щоб допомогти Україні", – сказав Кулеба журналістам на італійському острові Капрі, де відбувається зустріч глав МЗС G7.

За його словами, у Заходу є можливості “якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб врятувати Європу від більшої війни”.

Напередодні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що G7 розглядає використання майже $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для надання кредитів Україні. Також західні партнери розглядають і обговорюють інші варіанти використання російських активів.