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Кулеба заявив, що G7 визначила "конкретні кроки" допомоги Україні

Дмитро Кулеба зазначив, що Європу охопить війна, якщо Росія переможе.

Кулеба заявив, що G7 визначила "конкретні кроки" допомоги Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Міністри закордонних справ Великої сімки (G7) визначили "конкретні кроки", необхідні для допомоги Україні у боротьбі з Росією, заявив у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters. 

"Ми визначили конкретні кроки, які зроблять західні партнери, щоб допомогти Україні", – сказав Кулеба журналістам на італійському острові Капрі, де відбувається зустріч глав МЗС G7.

За його словами, у Заходу є можливості “якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб врятувати Європу від більшої війни”. 

Напередодні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що G7 розглядає використання майже $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для надання кредитів Україні. Також західні партнери розглядають і обговорюють інші варіанти використання російських активів.

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