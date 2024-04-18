Зеленський зустрівся із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.
“Розповів про посилення російського ракетного терору проти України. Важливо й надалі зміцнювати протиповітряну оборону нашої країни сучасними системами західного виробництва”, - йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував Німеччині та німецькому суспільству за допомогу Україні протягом повномасштабної війни.
Президент наголосив, що рішення Німеччини щодо підтримки України новою системою Patriot важко переоцінити.
- Віцеканцлер Німеччини Габек прибув в Україну для підготовки конференції з відновлення. У центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, допомога, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.
- Нещодавно Німеччина активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу. Очільники німецьких МЗС і Міноборони контактують із партнерами по НАТО, ЄС і третіми країнами.