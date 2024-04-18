Зеленський зустрівся із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком

Зеленський подякував Німеччині та німецькому суспільству за допомогу Україні протягом повномасштабної війни.

“Розповів про посилення російського ракетного терору проти України. Важливо й надалі зміцнювати протиповітряну оборону нашої країни сучасними системами західного виробництва”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

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