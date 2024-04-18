Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком

Рішення Німеччини щодо підтримки України новою системою Patriot важко переоцінити, наголосив Зеленський. 

Зеленський зустрівся із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком
Володимир Зеленський та Роберт Габек
Фото: Скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

“Розповів про посилення російського ракетного терору проти України. Важливо й надалі зміцнювати протиповітряну оборону нашої країни сучасними системами західного виробництва”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зеленський подякував Німеччині та німецькому суспільству за допомогу Україні протягом повномасштабної війни.

Президент наголосив, що рішення Німеччини щодо підтримки України новою системою Patriot важко переоцінити. 

  • Віцеканцлер Німеччини Габек прибув в Україну для підготовки конференції з відновлення. У центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, допомога, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.
  • Нещодавно Німеччина активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу. Очільники німецьких МЗС і Міноборони контактують із партнерами по НАТО, ЄС і третіми країнами.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies