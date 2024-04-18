У Міжнародній асоціації юристів підтримують створення спецтрибуналу для Путіна

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра провела зустріч із виконавчим директором Міжнародної асоціації юристів Марком Еллісом, на якій обговорили міжнародні механізми відновлення справедливості для України, а також створення міжнародного трибуналу для політичного керівництва Росії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

"Позиція України залишається незмінною: ми виступаємо за створення окремого міжнародного трибуналу, який би мав мандат на подолання імунітету лідерів країни-агресора. Кожен у світі має бути певен, що існує інституція, здатна притягнути до відповідальності тих, хто посягнув на основи міжнародного правопорядку, і що справедливість буде відновлена", – зазначила Мудра.

Марк Елліс заявивив про підтримку щодо створення міжнародного трибуналу.

"Притягнення до відповідальності за злочин агресії не стосується лише України чи всієї Європи, це насамперед торкається базових принципів міжнародного права. Відповідальність російських лідерів – ключовий момент", – наголосив він.

Під час зустрічі обговорили також основні здобутки та виклики в подальшій реалізації судової реформи в Україні.Сторони домовилися продовжувати співпрацю, а також залучати світову правничу спільноту до поширення ідеї створення трибуналу щодо злочину агресії проти України серед колег у країнах Глобального Півдня.

На початку квітня Генпрокурор Костін розповів, як просувається робота зі створення спецтрибуналу для Путіна. Він зазначив, що понад 40 країн світу працюють в межах Core Group над юридичною моделлю трибуналу.

Міжнародний трибунал для Путіна