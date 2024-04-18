У Міжнародній асоціації юристів підтримують створення спецтрибуналу для Путіна

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра провела зустріч із виконавчим директором Міжнародної асоціації юристів Марком Еллісом, на якій обговорили міжнародні механізми відновлення справедливості для України, а також створення міжнародного трибуналу для політичного керівництва Росії.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.
"Позиція України залишається незмінною: ми виступаємо за створення окремого міжнародного трибуналу, який би мав мандат на подолання імунітету лідерів країни-агресора. Кожен у світі має бути певен, що існує інституція, здатна притягнути до відповідальності тих, хто посягнув на основи міжнародного правопорядку, і що справедливість буде відновлена", – зазначила Мудра.
Марк Елліс заявивив про підтримку щодо створення міжнародного трибуналу.
"Притягнення до відповідальності за злочин агресії не стосується лише України чи всієї Європи, це насамперед торкається базових принципів міжнародного права. Відповідальність російських лідерів – ключовий момент", – наголосив він.
Під час зустрічі обговорили також основні здобутки та виклики в подальшій реалізації судової реформи в Україні.Сторони домовилися продовжувати співпрацю, а також залучати світову правничу спільноту до поширення ідеї створення трибуналу щодо злочину агресії проти України серед колег у країнах Глобального Півдня.
На початку квітня Генпрокурор Костін розповів, як просувається робота зі створення спецтрибуналу для Путіна. Він зазначив, що понад 40 країн світу працюють в межах Core Group над юридичною моделлю трибуналу.
Міжнародний трибунал для Путіна
- 3 липня 2023 року у Гаазі (Нідерланди) відкрився Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA), що є першим кроком на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою.
- Працювати в Центрі будуть прокурори з України, Євросоюзу, США та Міжнародного кримінального суду (МКС). Вони розслідуватимуть та збиратимуть докази на проміжному етапі перед створенням спеціального трибуналу, через який можна притягнути до відповідальності кремлівських посадовців за розвʼязання війни в Україні.
- Перед цим Президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо заявив, що позиція України чітка – трибунал має бути конкретним, без гібридних форматів.
- До цього прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас пояснювала, що створення гібридного трибуналу дозволить президентові РФ Володимирові Путіну, главі російському МЗС Сергієві Лаврову та іншим уникнути відповідальності за злочин агресії проти України.
- Гібридний трибунал може поєднати юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права – його має підтримати Генасамблея ООН. Судді також можуть бути із різних держав. Саме цей варіант підтримує Захід, але не Україна і деякі її союзники. Українська влада пояснювала, що гібридний формат не дає гарантій, що з Путіна, Лаврова та інших знімуть імунітет, який вони мають. Київ натомість пропонує створити Міжнародний спеціальний трибунал, який судитиме саме найвище військово-політичне керівництво країни-агресора.
- У січні 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку дії зі створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.
- Єврокомісія розглядає створення міжнародної прокуратури для розслідування російської агресії в Україні.