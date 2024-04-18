Україна відкрила посольство в Ботсвані

В місті Ґабороне відбулась офіційна церемонія відкриття посольства України в Ботсвані.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Переконаний, що започаткування діяльності української дипломатичної місії в Ґабороне дозволить налагодити безперешкодну та ефективну взаємодію між нашими країнами, скоординувати позиції щодо важливих ініціатив у рамках ООН та інших міжнародних організацій” - сказав спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Під час відкриття міністра закордонних справ Ботсвани Лемоґанґа Квапе запросили приєднатися до Формули миру президента України Володимира Зеленського та взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Це посольство стало 16-ою українською дипломатичною місією в Африці.