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Україна відкрила посольство в Ботсвані

Це посольство стало 16-ою українською дипломатичною місією в Африці.

Україна відкрила посольство в Ботсвані
Україна відкрила посольство в Ботсвані
Фото: МЗС

В місті Ґабороне відбулась офіційна церемонія відкриття посольства України в Ботсвані.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Переконаний, що започаткування діяльності української дипломатичної місії в Ґабороне дозволить налагодити безперешкодну та ефективну взаємодію між нашими країнами, скоординувати позиції щодо важливих ініціатив у рамках ООН та інших міжнародних організацій” - сказав спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

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Під час відкриття міністра закордонних справ Ботсвани Лемоґанґа Квапе запросили приєднатися до Формули миру президента України Володимира Зеленського та взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії. 

Це посольство стало 16-ою українською дипломатичною місією в Африці.

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