Сили оборони і народ України мають бути в Time, - Єрмак про своє включення до списку журналу

Андрій Єрмак наголосив, що може лише пишатися, що є частиною українського народу.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував журналу Time, який включив його до списку 100 найвпливовіших людей планети у 2024 році.

“Але я переконаний, що в списку Time мають бути такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко, Олексій Чубашев, Андрій Пільщиков “Джус”, Владислава Черних “Аїда” та інші наші герої. Кожен, хто загинув за Україну і свободу”, - написав Єрмак.

Він нагадав, що кожен з них віддав життя за те, щоб героїчний народ України міг продовжувати свою боротьбу за незалежність. Ця боротьба - це битва за демократію, за цінності вільного справедливого світу, вона змінила світ, вплинула на нього більше, ніж ми самі навіть можемо собі зараз уявити.

“Тому сили оборони і народ України мають бути в Time. Я ж можу лише пишатися, що є частиною цього народу”, - наголосив очільник ОП, і висловив переконання, що Україна обов‘язково переможе в цій війні добра проти зла.