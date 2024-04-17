​Єрмак: безпекова угода із США має бути взірцевою

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки, яка, за його словами, повинна бути "взірцевою", адже в ній будуть враховані найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод та реальні можливості США.

Про це він повідомив у телеграмі.

"Провів робочу нараду щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки. На ній були присутні члени делегації, які беруть участь у переговорах щодо напрацювання та підготовки дво- й багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для нашої країни", – зазначив він.

За словами Єрмака, цей документ повинен бути "взірцевим".

"Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод", – написав керівник ОП.

Він додав, що під час наради обговорили основні елементи майбутнього документа, сильні сторони вже укладених дев'яти двосторонніх безпекових угод та алгоритм дій відразу після того, як Конгрес США ухвалить рішення про військову допомогу Україні.

"З американськими партнерами провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди. Ми узгодили дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися щодо тексту проєкту документа", – зауважив Єрмак.

На його думку, угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль.