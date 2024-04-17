Також ворог бив по місту дронами.

У Нікополі внаслідок російського артобстрілу поранено літню жінку.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері 16 квітня агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд.

Ближче до опівночі окупанти поцілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Застосували важку артилерію.

З артобстрілу розпочався ранок в райцентрі. Постраждала 63-річна жінка. Понівечені гімназія, 2 приватні оселі, лінія електропередач.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу ворог завдав 64 авіаударів та 75 атак із РСЗВ. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів у дев'яти областях України.