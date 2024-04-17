​ОВА: окупанти обстіляли із РСЗВ Білопілля на Сумщині. Поранений чоловік

Через обстріл пошкоджені будинки, автомобілі, газопровід і лінія електропоредач.

Сьогодні вночі, 17 квітня ворог обстріляв із реактивних систем залпогового вогню Білопілля Сумської області. Осколкові поранення отримав один чоловік. Пошкоджений газопровід і лінії електропередач.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Сьогодні вночі, 17 квітня ворог скоїв черговий злочин проти мирного населення Сумщини. З РСЗВ здійснено обстріл Білопілля", – зазначили в адміністрації.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі. Також ушкоджений газопровід, та лінія електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів.

Попередньо, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одну людину з пошкодженого житла перемістили у пункт незламності.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки нічної атаки уточнюються.

15 квітня росіяни скинули авіабомби на село в Сумській області. 14 житлових будинків зазнали руйнувань.