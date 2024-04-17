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Мінфін Канади представив бюджет з 1,6 млрд доларів для України

Фінансування закладено на 5 років і передбачає надання летального та нелетального озброєння.

Мінфін Канади представив бюджет з 1,6 млрд доларів для України
Христя Фріланд
Фото: PC / Sean Kilpatrick

Міністерка фінансів Канади, українка за походженням Христя Фріланд представила на розгляд парламенту федеральний бюджет країни на 2024 рік, який містить статтю про допомогу Україні.

Як пише видання CP24, Канада має намір досягти показника у 1,76% ВВП, спрямованих на оборону, до 2030 року (за рекомендаціями НАТО, ця цифра має сягати 2% ВВП - ред.). Для цього упродовж наступних 5 років збройні сили отримають фінансування на суму 8,1 млрд доларів, а до 2044 року загальний обсяг інвестицій в обороноздатність сягне 73 мільярдів. 

Бюджет передбачає, що Україна за п'ятирічний період отримає 1,6 мільярда доларів. Ці гроші будуть використані для надання летального та нелетального озброєння. Ще 350 мільйонів Канада витратить на подолання глобальних гуманітарних криз.

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