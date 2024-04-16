Бійці Сил Спецоперацій (ССО) виявили на Донецькому напрямку російський танк Т-90.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго виявили ворожий танк Т-90, який саме відпрацював по позиціях Сил оборони”, - йдеться у повідомленні.
Оператори тактичної групи “Медоїд” вразили танк за допомогою FPV–дрона.
Внаслідок удару танк знерухомили, командир та навідник отримали поранення.
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