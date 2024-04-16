Бійці Сил Спецоперацій (ССО) виявили на Донецькому напрямку російський танк Т-90.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго виявили ворожий танк Т-90, який саме відпрацював по позиціях Сил оборони”, - йдеться у повідомленні.

Оператори тактичної групи “Медоїд” вразили танк за допомогою FPV–дрона.

Внаслідок удару танк знерухомили, командир та навідник отримали поранення.

Бійці ССО на Донеччині знищили російські танки та автомобілі. Також українські захисники знищили бліндаж противника і військовослужбовців окупаційної армії.

На Донецькому напрямку оператори 3 полку ССО виявили та знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2".

Бійці ССО допомогли знищити за допомогою HIMARS групу російських окупантів.