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За допомогою ССО українські захисники вразили російський танк Т-90

Внаслідок удару танк знерухомили, командир та навідник отримали поранення.

За допомогою ССО українські захисники вразили російський танк Т-90
3-й полк ССО ім. Святослава Хороброго (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ССО

Бійці Сил Спецоперацій (ССО) виявили на Донецькому напрямку російський танк Т-90.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго виявили ворожий танк Т-90, який саме відпрацював по позиціях Сил оборони”, - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок удару танк знерухомили, командир та навідник отримали поранення.

  • Бійці ССО на Донеччині знищили російські танки та автомобілі. Також українські захисники знищили бліндаж противника і військовослужбовців окупаційної армії.

  • На Донецькому напрямку оператори 3 полку ССО виявили та знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2".

  • Бійці ССО допомогли знищити за допомогою HIMARS групу російських окупантів.

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