Генштаб ЗСУ: Найбільше атак окупантів зафіксували на Новопавлівському і Бахмутському напрямках

Авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу та пункту управління противника

Протягом доби на фронті зафіксували 50 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом, ворог завдав два ракетні та 43 авіаційні удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу та пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 16 квітня така: