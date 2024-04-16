До цього командувачем військ ОК “Південь” був генерал-майор Андрій Ковальчук, який нещодавно пішов з посади і тепер очолює Військову академію в Одесі.

Командувачем військ оперативного командування “Південь” призначений бригадний генерал Шаповалов Геннадій Миколайович. Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування “Південь” новопризначеного командира.

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії".

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

ОК “Південь” зазначає, що такий рівень освіти і широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних Сил України, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід.

“Із великою вдячністю за потужну роботу Андрія Трохимовича я прийняв посаду командувача оперативного командування "Південь". Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!” – наголосив бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк подякував генерал-майору Андрію Ковальчуку, підкреслив досягнення особового складу оперативного командування “Південь” та привітав Андрія Трохимовича з призначенням на посаду начальника Військової академії (м. Одеса).

Нагадаємо, минулого тижня генерал-майор Андрій Ковальчук пішов з посади командувача оперативним командуванням “Південь”. Тепер він очолює Військову академію в Одесі.