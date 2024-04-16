Поділ допомоги Україні та Ізраїлю свідчитиме про те, що "це чиста політика і питання виборів", – Зеленський

“Коли весь світ говорить, як Іран зміг бити по Ізраїлю, потрібно зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це означає, що всім байдуже, скільки людей гине в Україні щодня, їм важливо, які в них рейтинги”.

Поділ американської допомоги на Ізраїль і Україну означатиме, що "це питання виборів у США і чиста політика", сказав в інтерв'ю PBS, оприлюдненому у вівторок, президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон презентував чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і про пріоритети національної безпеки. Джонсон стверджує, що цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроєкти "зі структурованим і відповідним процесом внесення змін" – фінансування Ізраїлю; підтримки України у війні проти російської агресії; зміцнення союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні; вжиття додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки.

"Якщо Конгрес візьме і розділить цю допомогу після всього, що сталося (атака Ірану на Ізраїль, – ред.), на ізраїльську й українську, то це свідчить про те, що це питання виборів у Сполучених Штатах Америки. І це просто чиста політика", – сказав Зеленський.

"Зараз потрібно, коли весь світ говорить, як Іран зміг бити по Ізраїлю, потрібно зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це означає, що всім байдуже, скільки людей гине в Україні щодня, їм важливо, які в них рейтинги", – сказав Зеленський.

За його словами, "вони просто забувають, що у мертвих рейтингів жодних немає. І якщо Україна провалиться, буде війна в інших країнах НАТО, а вона буде... Тому доки не пізно, мені здається, потрібно проголосувати про допомогу всім країнам, чиє життя від цього на сьогодні залежить".