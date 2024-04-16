ГУР: Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні, вихваляючи ухилянтів

Головне управління розвідки Міноборони України попереджає про нову інформаційну кампанію Росії проти України, яка героїзує чоловіків, що нелегально потрапили за кордон і відмовляються йти служити до лав ЗСУ.

"Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами»", – йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії – схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди.

"Для подібного контенту одночасно були створені «народні» пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж – вихваляння «ухилянтів»", – зауважують у розвідці.

У ГУР застерігають, що синхронність появи численних пісень та відео, що «героїзують»" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.

"Вказана ІПСО – класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є «оборонці», а є «ухилянти». Мета таких дій ворога – зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння", – наголошує розвідка.

Пропаганда кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи. Тому ГУР закликає усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел.

Тим часом Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, для того, щоб боротися із поширенням російської пропаганди на платформі.