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На Херсонщині затримали таксиста, який наводив дрони на локації ЗСУ та керівництва ОВА

Зрадник співпрацював із ФСБ через знайомого, який втік до Росії. 

На Херсонщині затримали таксиста, який наводив дрони на локації ЗСУ та керівництва ОВА
Затриманий херсонський таксист-зрадник
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України на Херсонщині затримала агента воєнної розвідки РФ, – місцевого жителя, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами в області. Насамперед зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд. Також він причений до спроби замаху на голову місцевої ОВА.

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що для збору розвідданих 55-річний російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор.

Крім того "розговорював" пасажирів, щоб отримати потрібні дані, а інформацію месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Затримання херсонського таксиста-зрадника
Фото: СБУ
Затримання херсонського таксиста-зрадника

Проте українська спецслужба викрила агента, задокументувала його злочини, а згодом "зірвала" плани агресора та убезпечила українських військових і посадовців прифронтової ОВА.

У ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Зокрема, саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

Дрон, яким намагалися поцілити по авто керівництва Херсонської ОВА
Фото: СБУ
Дрон, яким намагалися поцілити по авто керівництва Херсонської ОВА

Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Проте дрон нейтралізували завдяки СБУ та українським захисникам. 

Зрадник дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії і почав працювати на воєнну розвідку агресорки. Його особу встановлено Службою безпеки.Таксисту-зраднику загрожує довічне ув’язнення.

  • Нещодавно СБУ затримала зрадника, який хотів "засвітити" роботу ППО під Черкасами та Одесою. Чоловік збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.
  • Від початку 2024 Служба безпеки України викрила 11 агентурних мереж. Також від початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 – за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 – щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 – за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).
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