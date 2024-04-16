Зрадник співпрацював із ФСБ через знайомого, який втік до Росії.

Контррозвідка Служби безпеки України на Херсонщині затримала агента воєнної розвідки РФ, – місцевого жителя, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами в області. Насамперед зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд. Також він причений до спроби замаху на голову місцевої ОВА.

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що для збору розвідданих 55-річний російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор.

Крім того "розговорював" пасажирів, щоб отримати потрібні дані, а інформацію месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Фото: СБУ Затримання херсонського таксиста-зрадника

Проте українська спецслужба викрила агента, задокументувала його злочини, а згодом "зірвала" плани агресора та убезпечила українських військових і посадовців прифронтової ОВА.

У ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Зокрема, саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

Фото: СБУ Дрон, яким намагалися поцілити по авто керівництва Херсонської ОВА

Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Проте дрон нейтралізували завдяки СБУ та українським захисникам.

Зрадник дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії і почав працювати на воєнну розвідку агресорки. Його особу встановлено Службою безпеки.Таксисту-зраднику загрожує довічне ув’язнення.