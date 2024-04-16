Контррозвідка Служби безпеки України на Херсонщині затримала агента воєнної розвідки РФ, – місцевого жителя, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами в області. Насамперед зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд. Також він причений до спроби замаху на голову місцевої ОВА.
Про це повідомили в СБУ.
Зазначається, що для збору розвідданих 55-річний російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор.
Крім того "розговорював" пасажирів, щоб отримати потрібні дані, а інформацію месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.
Проте українська спецслужба викрила агента, задокументувала його злочини, а згодом "зірвала" плани агресора та убезпечила українських військових і посадовців прифронтової ОВА.
У ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Зокрема, саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.
Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Проте дрон нейтралізували завдяки СБУ та українським захисникам.
Зрадник дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії і почав працювати на воєнну розвідку агресорки. Його особу встановлено Службою безпеки.Таксисту-зраднику загрожує довічне ув’язнення.
- Нещодавно СБУ затримала зрадника, який хотів "засвітити" роботу ППО під Черкасами та Одесою. Чоловік збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.
- Від початку 2024 Служба безпеки України викрила 11 агентурних мереж. Також від початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 – за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 – щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 – за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).