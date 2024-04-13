Від початку року СБУ викрила 11 агентурних мереж, — Малюк

Від початку 2024 року Служба безпеки України викрила 11 агентуринх мереж. Правоохоронці працюють на випередження, щоб протидіяти розвідувально-підривній діяльності ворога.

Про це повідомив Голова СБУ Василь Малюк під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад при Президентові України, пише пресслужба відомства.

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11", – сказав Василь Малюк.

Спецпризначенці протидіють проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, а також через кіберпростір. Працівники СБУ блокують спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.

"Нещодавно СБУ затримала агента фсб у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників Укрзалізниці, які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї і засобів ураження", — ідеться у повідомленні пресслужби.

"У нас є чітке завдання Президента Володимира Зеленського: запобігати будь-яким викликам. І ми його виконуємо, щоб захистити життя громадян і державну безпеку", — зазначив Малюк.

За словами Малюка, від початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 – за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 – щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 – за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).

До довічного увʼязнення засуджено агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по центру Краматорська в червні 2023 року.

Серед превентивних інструментів виявлення ворожих агентів, за словами керівника СБУ, є регулярні антитерористичні й контрдиверсійні заходи.