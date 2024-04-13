Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни розстріляли цивільне авто на Чернігівщині

Російські окупанти убили мирного жителя.

Росіяни розстріляли цивільне авто на Чернігівщині
Фото: МВС України

Росіяни розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району.  Чоловік загинув.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Російські терористи розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району. На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню. Терористи!!!", — ідеться у повідомленні.

В МВС України додали, що російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа авто, чоловік 1990 року народження загинув на місці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies