Росіяни розстріляли цивільне авто на Чернігівщині

Росіяни розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району. Чоловік загинув.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Російські терористи розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району. На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню. Терористи!!!", — ідеться у повідомленні.

В МВС України додали, що російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа авто, чоловік 1990 року народження загинув на місці.