Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину

Російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з артилерії , повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Учора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі — по Марганецькій. Загалом туди прилетіло близько 15 снарядів. Головне, що неушкоджені люди", — написав він.
- У п'ятницю, 12 квітня, сили ППО знищили ворожу ракету біля Кривого Рогу. Внаслідок падіння уламків поранень зазнала 28-річна жінка.