Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
ГоловнаСуспільствоЖиття

Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину

Ворог атакував населені пукнти Дніпропетровської області з артилерії.

Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину

Російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з артилерії , повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Учора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі — по Марганецькій. Загалом туди прилетіло близько 15 снарядів. Головне, що неушкоджені люди", — написав він.

  • У п'ятницю, 12 квітня, сили ППО знищили ворожу ракету біля Кривого Рогу. Внаслідок падіння уламків поранень зазнала 28-річна жінка.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies