Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину

Російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з артилерії , повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Учора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі — по Марганецькій. Загалом туди прилетіло близько 15 снарядів. Головне, що неушкоджені люди", — написав він.