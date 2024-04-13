Росіяни пошкодили припортову інфраструктуру на Херсонщині, постраждали люди

Впродовж минулої доби під ворожими обстрілами опинилися Садове, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зарічне, Улянівку, Дніпровське, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Нововоронцовку, Качкарівку, Михайлівку, Інгулець, Гаврилівку, Осокорівку, Дудчани, Шляхове та місто Херсон.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів, відомо про пошкодження багатоповерхівки та 3 приватних будинків.

Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, припортову інфраструктуру та газопровід. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Також пошкоджені господарська споруда та приватні автомобілі. Через російську агресію 7 людей дістали поранення.