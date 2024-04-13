ЗМІ: Росія хоче перезапустити ЗАЕС, що створить загрозу ядерній безпеці

Окупанти прагнуть ввести в експлуатацію бодай один енергоблок, але не мають для цього кваліфікованого персоналу.

Російські окупанти мають намір цьогоріч спробувати перезапустити Запорізьку атомну електростанцію, щоб повернути до експлуатації бодай один енергоблок. Про це з посиланням на власні джерела говорить видання The Wall Street Journal.

МАГАТЕ нібито отримало звіти щодо підготовки окупаційного начальства станції до її перезапуску. Також стверджується, що відповідні плани озвучив голові агентства Рафаелю Гроссі особисто кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі у Сочі.

Окупанти переслідують символічну мету, намагаючись "відзначити" 40-річчя підключення ЗАЕС до енергомережі Радянського Союзу та таким чином "нормалізувати" захоплення станції.

Есперти попереджають, що Росія не має кваліфікованого персоналу, який міг би провести перезапуск АЕС безпечно та правильно. А це несе величезну загрозу позаштатних ситуацій та аварій на найбільшій атомній станції Європи.