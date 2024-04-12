Внаслідок російських обстрілів на Сумщині травмовано троє людей

За день росіяни обстріляли 13 громад області.

Сьогодні, 12 квітня, російських обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 112 вибухів.

Зокрема, окупанти завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми, травмовано троє людей.

По Білопільській, Миропільській, Миколаївській, Середино-Будській, Путивльській, Краснопільська та Хотінській громадам росіяни били з мінометів.

Свеську громаду окупанти обстріляли з артилерії та РСЗВ.

Юнаківську та Шалигинську громади армія РФ обстріляла з артилерії, а Есманьськуатакувала дроном-камікадзе.

По Великописарівській громаді російські військові вдарили з мінометів та гранатометів.