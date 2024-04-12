На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині травмовано троє людей

За день росіяни обстріляли 13 громад області.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині травмовано троє людей
Російські окупанти обстріляли 13 громад Сумської області (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 12 квітня, російських обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 112 вибухів. 

Зокрема, окупанти завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми, травмовано троє людей. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

По Білопільській, Миропільській, Миколаївській, Середино-Будській, Путивльській, Краснопільська та Хотінській громадам росіяни били з мінометів.

Свеську громаду окупанти обстріляли з артилерії та РСЗВ.

Юнаківську та Шалигинську громади армія РФ обстріляла з артилерії, а Есманьськуатакувала дроном-камікадзе.

По Великописарівській громаді російські військові вдарили з мінометів та гранатометів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies