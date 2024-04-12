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Прикордонники затримали іноземця, який намагався дати хабар за українця

Під час передачі хабаря зловмисника затримали.

Прикордонники затримали іноземця, який намагався дати хабар за українця
Прикордонники затримали іноземця за дачу хабаря
Фото: Пресслужба ДПСУ

Правоохоронці затримали іноземця, який намагався дати хабар прикордонникам для виїзду українця за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Громадянин Молдови пообіцяв українцю, що за $2700 організує для нього незаконний виїзд з країни. При цьому $2200 призначалися охоронцю кордону, решту – $500 – “бізнесмен” хотів залишити собі”, - йдеться у повідомленні. 

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Про це громадянин Молдови намагався попередньо домовитися з одним із прикордонників. Втім, працівник ДПСУ доповів про пропозицію керівництву.

Під час передачі хабаря зловмисника затримали, йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

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