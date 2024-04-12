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У Чернівцях відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад за участі керівництва держави, йшлося про енергетику

Говорили про підготовку до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об'єктів генерації та протидію російським атакам.

У Чернівцях відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад за участі керівництва держави, йшлося про енергетику
Конгрес місцевих та регіональних влад у Чернівцях 12 квітня 2024 року
Фото: ОПУ

12 квітня у Чернівцях відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад.

Як ідеться на сайті Президента України, у заході взяли участь Володимир Зеленський, команда ОПУ, голови обласних військових адміністрацій, урядовці, представники сил безпеки та оборони держави, дипломатичні представники держав-сусідів і партнерів України, а також президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

Зеленський поскаржився, що частина допомоги від партнерів затримується і закликав місцеві влади налагоджувати контакт із громадами з-за кордону, аби увага світу до України зберігалася.

Президент наголосив, що в центрі уваги зараз має бути енергетика, адже почалася підготовка до нового опалювального сезону. Проте через російські обстріли ситуація в енергетиці складна.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, найтяжча ситуація наразі у Харківській, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що зараз усі зусилля спрямовані на швидкий ремонт і відновлення об’єктів генерації, децентралізацію енергосистеми, залучення партнерів до допомоги енергосектору.

За його словами, в Україні вже є понад 120 малих когенераційних установок, які виробляють водночас електрику й тепло. Але такої кількості систем Україні недостатньо.

Шмигаль додав, що уряд ухвалив рішення профінансувати закупівлю засобів РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури. А на будівництво оборонних рубежів уряд додатково виділив 3,9 млрд грн.

Представники Сил безпеки й оборони доповіли щодо протидії загрозам безпеці в умовах воєнного стану.

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