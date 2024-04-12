У Чернівцях відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад за участі керівництва держави, йшлося про енергетику

Говорили про підготовку до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об'єктів генерації та протидію російським атакам.

Конгрес місцевих та регіональних влад у Чернівцях 12 квітня 2024 року

12 квітня у Чернівцях відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад.

Як ідеться на сайті Президента України, у заході взяли участь Володимир Зеленський, команда ОПУ, голови обласних військових адміністрацій, урядовці, представники сил безпеки та оборони держави, дипломатичні представники держав-сусідів і партнерів України, а також президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

Зеленський поскаржився, що частина допомоги від партнерів затримується і закликав місцеві влади налагоджувати контакт із громадами з-за кордону, аби увага світу до України зберігалася.

Президент наголосив, що в центрі уваги зараз має бути енергетика, адже почалася підготовка до нового опалювального сезону. Проте через російські обстріли ситуація в енергетиці складна.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, найтяжча ситуація наразі у Харківській, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що зараз усі зусилля спрямовані на швидкий ремонт і відновлення об’єктів генерації, децентралізацію енергосистеми, залучення партнерів до допомоги енергосектору.

За його словами, в Україні вже є понад 120 малих когенераційних установок, які виробляють водночас електрику й тепло. Але такої кількості систем Україні недостатньо.

Шмигаль додав, що уряд ухвалив рішення профінансувати закупівлю засобів РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури. А на будівництво оборонних рубежів уряд додатково виділив 3,9 млрд грн.

Представники Сил безпеки й оборони доповіли щодо протидії загрозам безпеці в умовах воєнного стану.