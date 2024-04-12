У Чернівцях відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад за участі керівництва держави, йшлося про енергетику

12 квітня у Чернівцях відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад.
Як ідеться на сайті Президента України, у заході взяли участь Володимир Зеленський, команда ОПУ, голови обласних військових адміністрацій, урядовці, представники сил безпеки та оборони держави, дипломатичні представники держав-сусідів і партнерів України, а також президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.
Зеленський поскаржився, що частина допомоги від партнерів затримується і закликав місцеві влади налагоджувати контакт із громадами з-за кордону, аби увага світу до України зберігалася.
Президент наголосив, що в центрі уваги зараз має бути енергетика, адже почалася підготовка до нового опалювального сезону. Проте через російські обстріли ситуація в енергетиці складна.
За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, найтяжча ситуація наразі у Харківській, Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що зараз усі зусилля спрямовані на швидкий ремонт і відновлення об’єктів генерації, децентралізацію енергосистеми, залучення партнерів до допомоги енергосектору.
За його словами, в Україні вже є понад 120 малих когенераційних установок, які виробляють водночас електрику й тепло. Але такої кількості систем Україні недостатньо.
Шмигаль додав, що уряд ухвалив рішення профінансувати закупівлю засобів РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури. А на будівництво оборонних рубежів уряд додатково виділив 3,9 млрд грн.
Представники Сил безпеки й оборони доповіли щодо протидії загрозам безпеці в умовах воєнного стану.