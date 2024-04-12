Міністр енергетики розповів, чи готуватися українцям до весняно-літніх блекаутів через російські обстріли

"Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-якого сценарію", - зауважив Галущенко.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ризики весняно-літніх блекаутів в Україні через постійні російські обстріли.

В етері телемаратону Галущенко сказав, що треба бути готовими до різних сценаріїв.

"Коли міністр енергетики каже, що "Всі купуємо генератори!", це трохи лякає. Але насправді хочу повторити, те що я тоді казав, що так, купуйте, готуйтесь, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-якого сценарію", - зазначив очільник Міненерго.

Галущенко додав, що партнери нашої держави надають постійну підтримку, постачають як обладнання, так і збираючи кошти у Фонд енергетичної підтримки України. Наразі він акумулював понад 410 млн євро, більшість коштів уже витратили на закупівлю енергообладнання.

Наслідки російських атак на українську енергосистему