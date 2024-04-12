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Міністр енергетики розповів, чи готуватися українцям до весняно-літніх блекаутів через російські обстріли

"Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-якого сценарію", - зауважив Галущенко.

Міністр енергетики розповів, чи готуватися українцям до весняно-літніх блекаутів через російські обстріли
міністр енергетики Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував ризики весняно-літніх блекаутів в Україні через постійні російські обстріли.

В етері телемаратону Галущенко сказав, що треба бути готовими до різних сценаріїв.

"Коли міністр енергетики каже, що "Всі купуємо генератори!", це трохи лякає. Але насправді хочу повторити, те що я тоді казав, що так, купуйте, готуйтесь, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-якого сценарію", - зазначив очільник Міненерго.

Галущенко додав, що партнери нашої держави надають постійну підтримку, постачають як обладнання, так і збираючи кошти у Фонд енергетичної підтримки України. Наразі він акумулював понад 410 млн євро, більшість коштів уже витратили на закупівлю енергообладнання.

Наслідки російських атак на українську енергосистему

  • Енергетики закликають українців економити електроенергію, особливо у вечірні години, оскільки через ураженні електростанції зменшився обсяг генерації.
  • Уночі 11 квітня ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Росія випустила понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. 
  • Зокрема, РФ знищила Трипільську ТЕЦ. Про наслідки обстрілів для української енергосистеми читайте у матеріалі LB.ua.
  • Вдень 11 квітня рашисти атакувала керованими авіабомбами ТЕЦ у Сумах, а на Дніпропетровщині обстрілами пошкодили підстанцію.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
  • За словами Галущенка, комбінований удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет у ніч на 22 березня мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.
  • Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. 
  • На засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанції. Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей.
  • Унаслідок російської нічної атаки 29 березня були пошкодження об'єктів енергетики в шести областях. Йдеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську і Чернівецьку.
  • Крім того, у ніч на 2 квітня російський БпЛА пошкодив обладнання на одній з підстанцій «Укренерго». Також уламки ракети пошкодили високовольтну повітряну лінію 330 кВ.
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