Шмигаль про атаку Росії на українську енергосистему: Уражені близько 20 підстанцій та електростанції

Світло будуть повертати в три етапи.

Цієї доби Росія спрямувала удари проти української енергетики. Пошкоджені близько 20 підстанцій.

Про це на засіданні уряду 22 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогоднішні удари були спрямовані насамперед проти нашої енергетики. Це була одна з найбільших атак на енергетику за 2 роки великої війни. І наймасованіша атака за цей осінньо-зимовий період.Уражено близько 20 підстанцій, уражені електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми в декількох регіонах. Є відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині", - розповів глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що "енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно", дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується.

Тривають ремонтні роботи і заживлення споживачів.

"Зараз працюємо над тим, щоб усе полагодити. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок. Світло будемо повертати в три етапи. Перший — заживлюємо критичну інфраструктуру. Це теплопостачання, водопостачання, лікарні. Другий етап — заживлюємо населення. Третій етап — заживлюємо промисловість", - розповів прем'єр-міністр.

Він додав, що потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів.

Шмигаль нагадав, що українці , у яких було пошкоджене житло внаслідок цих масованих російських атак, можуть скористатися урядовою програмою єВідновлення.