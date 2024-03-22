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Шмигаль про атаку Росії на українську енергосистему: Уражені близько 20 підстанцій та електростанції

Світло будуть повертати в три етапи.

Шмигаль про атаку Росії на українську енергосистему: Уражені близько 20 підстанцій та електростанції
прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Цієї доби Росія спрямувала удари проти української енергетики. Пошкоджені близько 20 підстанцій. 

Про це на засіданні уряду 22 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогоднішні удари були спрямовані насамперед проти нашої енергетики. Це була одна з найбільших атак на енергетику за 2 роки великої війни. І наймасованіша атака за цей осінньо-зимовий період.Уражено близько 20 підстанцій, уражені електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми в декількох регіонах. Є відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині", - розповів глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що "енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно", дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується.

Тривають ремонтні роботи і заживлення споживачів.

"Зараз працюємо над тим, щоб усе полагодити. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок. Світло будемо повертати в три етапи. Перший — заживлюємо критичну інфраструктуру. Це теплопостачання, водопостачання, лікарні. Другий етап — заживлюємо населення. Третій етап — заживлюємо промисловість", - розповів прем'єр-міністр.

Він додав, що потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. 

Шмигаль нагадав, що українці , у яких було пошкоджене житло внаслідок цих масованих російських атак, можуть скористатися урядовою програмою єВідновлення. 

  • 22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
  • Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.
  • Станом на 15.00 Міненерго повідомляло по те, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії. 
  • На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє. 
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