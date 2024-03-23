ЗСУ знищили 3 ворожі пункти боєпостачання на півдні України

Сили оборони півдня продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях ворога. За добу ЗСУ вдалося знищити два "Муром-М" та 3 ворожі пункти боєпостачання.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Протягом доби на Оріхівському та Херсонському напрямках українські бійці знищили 152 окупантів, 3 ворожі польові пункти боєпостачання та 73 одиниці озброєння та військової техніки: