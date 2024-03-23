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ЗСУ знищили 3 ворожі пункти боєпостачання на півдні України

Сили оборони знищили 2 комплекси відеоспостереження “Муром-М” та човен окупантів.

ЗСУ знищили 3 ворожі пункти боєпостачання на півдні України
Фото: Сили оборони півдня

Сили оборони півдня продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях ворога. За добу ЗСУ вдалося знищити два "Муром-М" та 3 ворожі пункти боєпостачання.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Протягом доби на Оріхівському та Херсонському напрямках українські бійці знищили 152 окупантів, 3 ворожі польові пункти боєпостачання та 73 одиниці озброєння та військової техніки:

  • 5 танків;
  • 13 гармат;
  • 8 мінометів;
  • 37 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 станції радіолокаційної боротьби;
  • 2 комплекси відеоспостереження “Муром-М”;
  • 2 камери відеоспостереження;
  • 1 комплект антенних систем управління БпЛА;
  • 1 одиниця військової інженерної техніки;
  • 1 аерофотостанція;
  • 1 човен.
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