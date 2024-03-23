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Чотирнадцять дітей досі залишаються у прифронтових громадах Донецької області

Всіх дітей вже вдалось вивезти з Торецької та Курахівської громад.

Чотирнадцять дітей досі залишаються у прифронтових громадах Донецької області
Фото: Національна поліція України

У Донецькій області продовжується обов’язкова евакуація родин з дітьми з прифронтових населених пунктів. Всіх дітей вже вдалось вивезти з Північного Торецької громади та з Веселого Гаю Курахівської громади. Ще 8 дітей залишаються у Щербинівці і 6 — у Торецьку.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"На Донеччині триває примусова евакуація сімей із дітьми: з Північного Торецької громади евакуювали всіх дітей, ще 8 дітей залишаються у Щербинівці і 6 — у Торецьку," — заявив Філашкін. 

Російські окупанти за добу 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий і постраждалі. 

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