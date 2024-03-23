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Російський дрон скинув вибухівку на пункт незламності в Херсонській області

Російська армія продовжує терор Херсонщини.

Російський дрон скинув вибухівку на пункт незламності в Херсонській області
Фото: Херсонська ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Херсонської області. Сьогодні вночі під обстріли потрапило село Новоронцовка, там постраждала місцева жителька, а вранці ворожий дрон атакував пункт незламності.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Фото: Херсонська ОВА

Уранці 23 березня ворог скинув вибухівку з дрона на пункт незламності в одному з сіл Новоолександрівської громади. 

"Вночі під російський обстріл потрапила Новоронцовка. Постраждала місцева жителька. У 60-річної жінки медики діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та численні гематоми", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Херсонська ОВА

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