Російський дрон скинув вибухівку на пункт незламності в Херсонській області

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Херсонської області. Сьогодні вночі під обстріли потрапило село Новоронцовка, там постраждала місцева жителька, а вранці ворожий дрон атакував пункт незламності.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Фото: Херсонська ОВА

Уранці 23 березня ворог скинув вибухівку з дрона на пункт незламності в одному з сіл Новоолександрівської громади.

"Вночі під російський обстріл потрапила Новоронцовка. Постраждала місцева жителька. У 60-річної жінки медики діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та численні гематоми", — ідеться у повідомленні.