У Полтаві відкрився Центр рекрутингу Сил оборони

У Полтаві запрацював Центр рекрутингу Сил оборони, в якому можна дізнатися всю актуальну інформацію щодо вакансій у війську, поспілкуватися з рекрутерами та обрати бажану професію в армії.
Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.
"Важлива подія для області. Відкриваємо спільно з Генеральним штабом і Міністерством оборони рекрутинговий центр. Тут усім, хто готовий поповнити лави сил оборони, нададуть консультації та відповідну інформацію. Важливо, що кожен, хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і на посаду, на яку він забажає за фахом. Ми вдячні Міністерству оборони за такий новий, сучасний підхід до служби в ЗСУ", - зазначив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Наразі це - четвертий за рахунком Центр, що відкрився в Україні. Подібні працюють уже в Дніпрі, Львові та Запоріжжі.
"Це - інформаційний центр. Тут не роздають повісток. У Центрі можна дізнатися, які вакансії загалом у всіх Силах оборони. Це не тільки ЗСУ, а й Нацгвардія, Нацполіція, інші формування. Людина сама обирає ту посаду, на яку хоче потрапити. Це важливо. Адже передусім ми говоримо про добровільний і свідомий вибір людини. Про вибір свого майбутнього і свого місця в захисті держави. А держава зараз потребує такого захисту", - розповів представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
У центрі щодня працюватимуть троє цивільних рекрутерів, які надаватимуть інформацію щодо вакансій в армії, консультуватимуть та проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть увесь процес до призначення на відповідну посаду в армії.
16 березня всі військові частини, територіальні центри комплектування (ТЦК) та навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил України.
Рекрутинг у ЗСУ
- У лютому 2024 року у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. У ньому можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть п'ять рекрутерів, які консультуватимуть усіх бажаючих.
- Крім того, Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію.
- 7 грудня минулого року заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua. У листопаді 2023 року Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.