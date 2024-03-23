У Полтаві відкрився Центр рекрутингу Сил оборони

У Полтаві запрацював Центр рекрутингу Сил оборони, в якому можна дізнатися всю актуальну інформацію щодо вакансій у війську, поспілкуватися з рекрутерами та обрати бажану професію в армії.

Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

"Важлива подія для області. Відкриваємо спільно з Генеральним штабом і Міністерством оборони рекрутинговий центр. Тут усім, хто готовий поповнити лави сил оборони, нададуть консультації та відповідну інформацію. Важливо, що кожен, хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і на посаду, на яку він забажає за фахом. Ми вдячні Міністерству оборони за такий новий, сучасний підхід до служби в ЗСУ", - зазначив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Наразі це - четвертий за рахунком Центр, що відкрився в Україні. Подібні працюють уже в Дніпрі, Львові та Запоріжжі.

"Це - інформаційний центр. Тут не роздають повісток. У Центрі можна дізнатися, які вакансії загалом у всіх Силах оборони. Це не тільки ЗСУ, а й Нацгвардія, Нацполіція, інші формування. Людина сама обирає ту посаду, на яку хоче потрапити. Це важливо. Адже передусім ми говоримо про добровільний і свідомий вибір людини. Про вибір свого майбутнього і свого місця в захисті держави. А держава зараз потребує такого захисту", - розповів представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

У центрі щодня працюватимуть троє цивільних рекрутерів, які надаватимуть інформацію щодо вакансій в армії, консультуватимуть та проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть увесь процес до призначення на відповідну посаду в армії.

16 березня всі військові частини, територіальні центри комплектування (ТЦК) та навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил України.

Рекрутинг у ЗСУ