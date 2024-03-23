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У Полтаві відкрився Центр рекрутингу Сил оборони

Ц ньому надаватимуть інформацію щодо вакансій в армії, консультуватимуть та проводитимуть профорієнтаційні тести.

У Полтаві відкрився Центр рекрутингу Сил оборони
Рекрутинговий центр для ЗСУ
Фото: Міноборони України

У Полтаві запрацював Центр рекрутингу Сил оборони, в якому можна дізнатися всю актуальну інформацію щодо вакансій у війську, поспілкуватися з рекрутерами та обрати бажану професію в армії.

Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

"Важлива подія для області. Відкриваємо спільно з Генеральним штабом і Міністерством оборони рекрутинговий центр. Тут усім, хто готовий поповнити лави сил оборони, нададуть консультації та відповідну інформацію. Важливо, що кожен, хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і на посаду, на яку він забажає за фахом. Ми вдячні Міністерству оборони за такий новий, сучасний підхід до служби в ЗСУ", - зазначив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Наразі це - четвертий за рахунком Центр, що відкрився в Україні. Подібні працюють уже в Дніпрі, Львові та Запоріжжі.

"Це - інформаційний центр. Тут не роздають повісток. У Центрі можна дізнатися, які вакансії загалом у всіх Силах оборони. Це не тільки ЗСУ, а й Нацгвардія, Нацполіція, інші формування. Людина сама обирає ту посаду, на яку хоче потрапити. Це важливо. Адже передусім ми говоримо про добровільний і свідомий вибір людини. Про вибір свого майбутнього і свого місця в захисті держави. А держава зараз потребує такого захисту", - розповів представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

У центрі щодня працюватимуть троє цивільних рекрутерів, які надаватимуть інформацію щодо вакансій в армії, консультуватимуть та проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть увесь процес до призначення на відповідну посаду в армії.

16 березня всі військові частини, територіальні центри комплектування (ТЦК) та навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил України.

Рекрутинг у ЗСУ

  • У лютому 2024 року у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. У ньому можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть п'ять рекрутерів, які консультуватимуть усіх бажаючих.
  • Крім того, Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію. 
  • 7 грудня минулого року заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua. У листопаді 2023 року Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.
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