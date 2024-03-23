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Масованими обстрілами Росія намагається підірвати оборонну промисловість України, — ISW

Ворог намагається скористатися дефіцитом ракет до ППО в України.

Масованими обстрілами Росія намагається підірвати оборонну промисловість України, — ISW
Фото: EPA/UPG

Російські удари по українських енергетичних об’єктах можуть бути спрямовані, щоб підірвати український оборонно-промисловий потенціал, пише ISW.

На думку американських аналітиків, удари росіян по українських енергетичних об'єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал. Також російські війська, ймовірно, намагаються скористатися нестачею в України ракет протиповітряної оборони і знову спробувати зруйнувати енергетичну структуру України.

Аналітики ISW додають, що Росі не вдалося зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але вона можуть мати на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів, особливо для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежують можливості української системи протиповітряної оборони.

Надранок 22 березні Росія випустила по Україні 88 ракет і 63 дрони-камікадзе, як наслідок — десятки пошкоджених об'єктів. Росіяни намагалися розгромити і станції, що виробляють електроенергію, і лінії передачі та трансформатори. Значні пошкодження на ДніпроГЕС, її стан поки оцінюють. Детальніше про наймасованішу атаку РФ по Україні та висновки читайте у матеріалі Lb.ua.

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